В Тихвинском районе от коронавируса привились уже более 80% населения

В трех районах Ленобласти наблюдается наиболее высокий уровень охвата вакцинацией от коронавирусной инфекции, сообщил глава комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.

Так, в Тихвинском районе вакцинацию прошли уже 83% населения, Киришском — 64,2%, Лодейнопольском — 60,5%. Чуть меньше привитых в Сосновоборский городской округ и Кингисеппском районе — по 58,6%, Лужском — 57,3%, Приозерском — 56,4%, Подпорожском — 54,3%, Кировском — 52,3% взрослых.

В остальных районах доля привитых не превышает 50%. Самый низкий показатель вакцинации отмечается в Волосовском районе — там привились всего 38,5% жителей.

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