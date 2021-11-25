Ленобласть готова экспортировать в Финляндию лодки и морсы

В рамках проекта «Час с торгпредом» ленинградские экспортеры рассказали, какую продукцию они приготовили для продажи в Финляндию.

Более 30 областных компаний приняли участие во встрече с Торговым представителем России в Финляндии, организованной областным Центром поддержки экспорта. Торговый представитель РФ Антон Логинов подчеркнул, что Ленобласть входит в ТОП-3 партнеров Финляндии, в страну поставляется продукция лесопромышленного комплекса, удобрения, изделия из камня, шины, бумажная продукция, продукты питания.

Во время встречи «Час с торгпредом» 16 компаний региона презентовали свою продукцию: строительные и отделочные материалы, деревянный декор для интерьера, удобрения из торфа, водонапорные башни из полимерных материалов, тепловые насосы, надувные лодки, натуральные соки и морсы.

«Встреча была очень познавательной и полезной для нас. Специалисты Торгпредства высоко оценили шансы выхода нашей продукции на рынок Финляндии. Совместно с Центром поддержки экспорта мы уже подготовили презентационные материалы на английском языке, которые направим для работы», – сказала директор по развитию Тосненского комбикормового завода Екатерина Сурушкина.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 31,9 млн долларов. За девять месяцев 2021 года экспортеры Ленобласти заключили 84 «зарубежных» контракта на 25,8 млн рублей.