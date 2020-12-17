Экспорт малых компаний Ленобласти растет — 2020 год принес 98 новых экспортных контрактов

Новые контракты заключили 63 малых и средних предприятия Ленобласти. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов

«Из 63 компаний, которым Центр поддержки экспорта Ленинградской области в 2020 году помог выйти на экспорт, 17 предприятий ранее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность» — отметили в правительстве Ленобласти.

Продукция из Ленобласти поставляется в 27 стран: Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения, Швеция, Китай, Республика Того, Казахстан, Германия. 30 контрактов было заключено на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 23 — на товары областного агропрома, 15 — оборудования и приборов, 7 — на товары легкой промышленности.

Центр поддержки экспорта с начала года оказал 614 различных услуг 242 малым и средним предприятиям региона. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

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Ранее десять компаний из Ленинградской области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения «Экспортный форсаж» участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы.

Ранее ivbg.ru писал о том, что Ленинградская область наращивает объем несырьевого экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Ленобласть в 2018 году экспортировала продукцию более чем на 7,1 млрд долларов, что на 26% выше, чем в 2017 году. Также Ленобласть вошла в числе «пилотов», где внедрят новый региональный экспортный стандарт 2.0. Напомним, что ранее Борис Грызлов заявил, что Ленобласть станет регионом, на территории которого будет реализован проект создания в АПК высокопроизводительного сектора, направленного на экспорт.

«Тосненский комбикормовый завод» при поддержке Центра развития промышленности Ленобласти выходит на электронную площадку Alibaba.com, соглашение о работе с которым было подписано на РИФ 2019. Также стройтовары из Ленобласти выходят на экспорт, соглашения о сотрудничестве были подписаны на выставке в Норвегии. Также Минпромторг РФ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поддержит 13 предприятий Ленобласти, реализующих программы повышения конкурентоспособности.