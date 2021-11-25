Жители Тосненского района остались без воды из-за аварии

Жителей трех населенных пунктов Тосненского района Ленобласти остались без воды из-за аварии на водопроводе.

Как сообщает АО «ЛОКС», подача холодной воды приостановлена в поселке Ульяновка, деревне Пустынка, а также в частном секторе Никольского на улицах Совхозная, Южная, Полевая, Березовая, Луговая, Ручейном переулке и Советском проспекте — с 1 до 167 дома. Планируется возобновить водоснабжение в 18.00.

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Временное отключение связано с аварией на водопроводе диаметром 250 мм, произошедшей на Советском проспекте в поселке Ульяновка.