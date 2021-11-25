В Петербурге задержали мужчину, дважды напавшего без причины на подростков

Ранее задержанный дважды нападал на несовершеннолетних ребят в Кировском районе города. Сейчас полиция выясняет, может ли он быть причастным к подобным преступлениям и раньше.

О задержании неадекватного мужчины рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти. Во вторник, 23 ноября сотрудники полиции Центрального района задержали 31-летнего не работающего жителя Ломоносовского района поселка Торики. Мужчина подозревается в двух разбойных нападениях на подростков, совершенных накануне в Кировском районе г. Санкт-Петербурга.

У полиции есть все основания полагать, что задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям.