Семейная пара устроила смертельную поножовщину в Петербурге

Драка между двумя сожителями в квартире дома по улице Брянцева закончилась смертью и тяжелыми ранениями.

Как стало известно группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, между мужчиной из Брянской области и его сожительницей, также приезжей, произошел конфликт, быстро переросший в драку. В итоге оба взялись за холодное оружие.

В ходе поножовщины 33-летний Танаков Александр ножом ударил в грудь свою сожительницу. Та, в свою очередь, также нанесла несколько ударов в живот обидчику.

Ранение, которое получила женщина, оказалось не совместимо с жизнью, она умерла на месте происшествия. Виновник конфликта выжил и бригадой скорой помощи с множественными ранениями живота, спины и таза был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция с места преступления изъяла 2 кухонных ножа, топор, куртку и платье со следами повреждения.

Ранее Танаков дважды был осуждён за грабеж. В 2006 году и в 2012 в Брянской области он получил 8 лет лишения свободы.