Ранее жестко задержанный за отказ надеть маску мужчина, не стал этого делать и на заседании суда

Ранее появилось видео, где полиция «скручивает» заслуженного тренера России Александра Ильина в аэропорту Пулково за отказ надеть маску. Перед заседанием суда мужчина также отказался надеть СИЗ.

Как рассказали в группе СОСНОВО LIVE со ссылкой на объеденную пресс-службу судов Петербурга, рассмотрение административного дела в отношении тренера было перенесено за отказ надеть маску. Собственно, суд над Ильиным должен был пройти за аналогичное «преступление».

Правонарушитель перед началом судебного заседания отказался надеть СИЗ, а именно маску, в связи с чем был удален из зала, — указано в сообщении пресс-службы.

В итоге подсудимого доставили обратно в отдел полиции, где составили еще один административный протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Судебное заседание пришлось перенести.

Также ранее появилась информация, что досталось и подопечной заслуженного тренера — Виталине Симоновой, которая сняла задержание на видео. Предварительно известно, что на нее завели уголовное дело за «публичное оскорбление представителей власти».