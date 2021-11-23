В Петербурге полиция «скрутила» заслуженного тренера России за отказ надеть маску, а на его воспитанницу завели уголовное дело

Автор: Анастасия Щербакова
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Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был задержан в аэропорту «Пулково» в Петербурге. Причиной инцидента стал отказ Ильина надеть маску.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», тренер четырехкратной чемпионки Европы по плаванию брассом находился в помещении аэропорта «Пулково» без маски. На просьбу сотрудников надеть маску мужчина ответил отказом. Полицейским пришлось прибегнуть к жесткому задержанию и доставить его в участок.

Также досталось и его подопечной Виталине Симоновой, которая приехала с тренером и сняла задержание на видео. Предварительно известно, что на нее завели уголовное дело «публичное оскорбление представителей власти», а для Ильина — двумя административными делами за нарушение масочного режима и сопротивление полиции.

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