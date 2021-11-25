Ловить корюшку в Ленинградской области станет сложнее

В Северо-Западном федеральном округе вступили в силу запреты на ловлю некоторых пород рыб в определенных местах.

Об этом 25 ноября, в четверг сообщает пресс-служба Северо-Западного ТУ Росрыболовства. Как стало известно, до 31 декабря в Финском заливе Балтийского моря, включая впадающие реки, запрещено ловить европейскую корюшку.

В реках Новгородской области временно ограничена рыбалка на синца, в озере Ильмень под запретом линь. На озере Сямозеро в республике Карелия под запретом для ловли судак.