«За час не больше 20 метров»: настройка светофоров в Мурино обернулась транспортным коллапсом

Серьезные пробки образовались на въездах и внутри Мурино. Всему виной стали светофоры.

На перекрестках Токсовского шоссе вечером, 25 ноября началось техническое обслуживание светофоров, которые в итоге перевели на новый режим работы. Из-за этого на дорогах произошел транспортный коллапс. Как отмечают водители, за час им удалось проехать не больше 20 метров.

Трэш на перекрестке Руставели и Просвещения в сторону Суздальского и тоннеля. Такого давно не было! На кольце на съезд тоже очередь немалая, — пишет очевидец событий.

По последним данным пробка на четыре километра тянется от улицы Руставели в Санкт-Петербурге и по Центральной улице в Мурино. Движение стоит на въездах в город с КАД.

«Ленавтодор» будет разбираться в неприятном инциденте только завтра, 26 ноября.