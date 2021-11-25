«Да будет свет»: нормальное освещение в сквере Почивалова в Волхове установили только спустя 30 лет

До этого общественное пространство освещали только два фонаря.
В четверг, 25 ноября сквер имени Почивалова в Волхове обзавелся новыми фонарными столбами. Об этом в своем Instagram сообщил глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун.
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Благоустройством сквера занималась компания «ФосАгро». В прошлом году химический холдинг, производство которого находится на территории Волхова, уже подарил городу три универсальные спортивные площадки, а также современный скейтпарк.
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25.11.2021 33