Суд обратил в доход государства 400 кг просроченного перца, лежавшего в Пулково больше 10 лет

По ходатайству транспортной прокуратуры Петербурга суд признал бесхозными 26 пакетов с приправами весом почти в 400 кг. За 12 лет за грузом никто так и не явился.

Как рассказал портал Фонтанка, невостребованный груз поместили на склад временного хранения в Пулково еще в апреле 2009 года и начали ждать, пока его не заберет владелец. На мешки с пряностями обратили внимание только через 12 лет, во время инвентаризации.

В итоге суд обратил приправы в доход государства. Распоряжаться никому не нужным «добром» будет Федеральное агентство по управлению госимуществом Санкт-Петербурга. Удастся ли что-то выручить с продажи перца, неизвестно.