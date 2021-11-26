Дворцовую площадь Петербурга украсит ель из Приозерского района

Главную новогоднюю елку Петербурга, которая украсит Дворцовую площадь в канун Нового года, срубят в Приозерском районе Ленобласти.
Критерии, по которым выбирали дерево, остались прежними: высота должна быть не менее 30 м, ствол – прямым, а ветви – густыми. Главную новогоднюю ель доставят в Петербург в начале декабря, сообщили в петербургском центре рекламы и праздничного оформления.
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25.11.2021 115
Украшения, как и в прошлом году будут в ретро-стиле. В этом году планируется расширить композицию рядом с главной елкой.
Напомним, с 1 декабря жители Ленобласти смогут выбрать и бесплатно срубить понравившуюся елку в лесничествах региона.