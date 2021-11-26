В Министерстве труда и социальной защиты рассматривают вопрос введения нового показателя оценки бедности в нашей стране. Работники Минтруда предлагают раз в три месяца анализировать границу бедности с учетом инфляции. Этот подход планируют ввести как дополнение к прожиточному минимуму, который с этого года рассчитывается на основе медианных доходов российских граждан. Чем примечателен новый принцип и каковы его плюсы, рассказываем ниже.

Что представляет собой новый порядок определения прожиточного минимума в России?

В 2021 году на территории нашей страны ввели новый порядок расчета прожиточного минимума. Теперь аналитики выявляют показатели не из стоимости потребительской корзины, а за счет медианного дохода всех граждан России. Простыми словами медианный доход — это средний доход населения по стране за месяц. То есть, половина российских граждан перескакивают установленный рубеж, а вторая не дотягивает по этого уровня. Согласно расчетам специалистов, прожиточный минимум на ближайшие пять лет составляет 44,2% от медианного дохода. Областную величину будут выявлять соотнося параметры федерального и регионального прожиточного минимума. На вычисление расчетного уровня Минтруд дал четыре года.

Счетная палата считает, что подобный подход кажется сомнительным. В ответ на это Минтруд взял на себя обязательство дополнить методику другими инструментами оценки бедности вместе с работниками Росстата и Минэкономразвития.

О новом показателе