В Министерстве труда и социальной защиты рассматривают вопрос введения нового показателя оценки бедности в нашей стране. Работники Минтруда предлагают раз в три месяца анализировать границу бедности с учетом инфляции. Этот подход планируют ввести как дополнение к прожиточному минимуму, который с этого года рассчитывается на основе медианных доходов российских граждан. Чем примечателен новый принцип и каковы его плюсы, рассказываем ниже.
Что представляет собой новый порядок определения прожиточного минимума в России?
В 2021 году на территории нашей страны ввели новый порядок расчета прожиточного минимума. Теперь аналитики выявляют показатели не из стоимости потребительской корзины, а за счет медианного дохода всех граждан России. Простыми словами медианный доход — это средний доход населения по стране за месяц. То есть, половина российских граждан перескакивают установленный рубеж, а вторая не дотягивает по этого уровня. Согласно расчетам специалистов, прожиточный минимум на ближайшие пять лет составляет 44,2% от медианного дохода. Областную величину будут выявлять соотнося параметры федерального и регионального прожиточного минимума. На вычисление расчетного уровня Минтруд дал четыре года.
Счетная палата считает, что подобный подход кажется сомнительным. В ответ на это Минтруд взял на себя обязательство дополнить методику другими инструментами оценки бедности вместе с работниками Росстата и Минэкономразвития.
О новом показателе
В чем плюсы нововведений?
Планируется, что прожиточный минимум на основе медианного дохода продолжит служить главным принципом расчета социальной поддержки граждан. Граница бедности нужна для статистической оценки происходящего.
Использование двух показателей поможет сопоставлять данные и отслеживать их ход развития, а также исключит возможность увеличения уровня бедности при активном развитии экономики. Отсюда получается, что анализируя по критерию граница бедности ситуацию в стране, можно выявить пробелы и принять своевременные меры по их устранению.
По словам специалистов, выбранный путь — неустойчивый, но самый подходящий из всех вариантов. Подсчет бедных в России останется прежним.