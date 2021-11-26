Минтруд готовит новый критерий бедности в России — СМИ

В Министерстве труда и социальной защиты рассматривают вопрос введения нового показателя оценки бедности.
Предполагается, что граница бедности будет зависеть от инфляции. Рассчитывать показатель будут по формуле: «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года („якорный показатель“) на индекс потребительских цен за искомый период» рассказали «Известиям» два близких к Минтруду источника.
При этом, показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости россиян. Критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.
Такой подход, как поясняет издание, позволит лучше мониторить достижение национальной цели по сокращению уровня бедности, а также своевременно оценивать финансовое положение граждан и оказывать проактивные меры поддержки.
Ранее мы сообщали, что в России утвердили прожиточный минимум на следующий год — он составит 12 654 рубля на человека.