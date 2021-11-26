Медиастудия школы №10 Выборга стала лучшей в стране по итогам всероссийского конкурса

Подведены итоги Всероссийского конкурса «МедиаКузня РДШ». В числе победителей оказалась команда СОШ №10 города Выборг.

Конкурс проводился с 10 сентября по 22 ноября по шести номинациям. В проекте принимали участие обучающиеся школ со всей России. Они создавали развлекательное видео, видеорепортажи, творческие фотосъемки, вели личный блог и сообщества команды в социальных сетях.

В номинации «Лучшее детское объединение» в лидерах оказалась медиастудия СОШ №10 Выборга. В создании видеоролика о своей школе принимали участие ребята со 2 по 11 классы.

Это большой совместный труд дружной сплоченной команды педагогов и детей. Мы все очень старались. Результат говорит сам за себя. Участие в Российском движении школьников дает ребятам возможность развиваться в различных направлениях и получать разные профессиональные компетенции. Сегодня работе с детьми и молодежью, формированию программ воспитания, которые будут интересны для всех ребят, уделяется особое внимание, — сказала куратор первичного отделения РДШ Ольга Колодяжная.