Публикуем нетипичные, но крайне атмосферные фотолокации Ленобласти

На территории Ленобласти есть множество интересных локаций для проведения досуга и фотосессий. Но особенно сильно среди них выделяется Пельгорская узкоколейная железная дорога.

Располагается данная местность в рядом с поселком Пельгорское Тосненского района.

Фото:Никольское.NET - группа города Никольское Фото:Никольское.NET - группа города Никольское Фото:Никольское.NET - группа города Никольское Фото:Никольское.NET - группа города Никольское Фото:Никольское.NET - группа города Никольское Фото:Никольское.NET - группа города Никольское Фото:Никольское.NET - группа города Никольское

Никольское.NET — группа города Никольское. Узкоколейные железные дороги — очень необычные. У них маленькие рельсы, между рельсами маленькое расстояние, и вагоны с локомотивами тоже маленькие. Они кажутся детскими, но их активно используют в производстве. Раньше их было много в нашей стране, были даже пассажирские, по ним ходили обычные поезда, теперь их остались единицы, — пишут в паблике