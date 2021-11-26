Публикуем нетипичные, но крайне атмосферные фотолокации Ленобласти

На территории Ленобласти есть множество интересных локаций для проведения досуга и фотосессий. Но особенно сильно среди них выделяется Пельгорская узкоколейная железная дорога.
Располагается данная местность в рядом с поселком Пельгорское Тосненского района.
Фото:Никольское.NET - группа города Никольское
Фото:Никольское.NET - группа города Никольское
Фото:Никольское.NET - группа города Никольское
Фото:Никольское.NET - группа города Никольское
Фото:Никольское.NET - группа города Никольское
Фото:Никольское.NET - группа города Никольское
Фото:Никольское.NET - группа города Никольское
Узкоколейные железные дороги — очень необычные. У них маленькие рельсы, между рельсами маленькое расстояние, и вагоны с локомотивами тоже маленькие. Они кажутся детскими, но их активно используют в производстве. Раньше их было много в нашей стране, были даже пассажирские, по ним ходили обычные поезда, теперь их остались единицы, — пишут в паблике Никольское.NET — группа города Никольское.
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