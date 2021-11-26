Малахит, янтарь, агат и норковые шубы на 550 тысяч рублей украли в деревне Сашино

По информации ivbg.ru, 24 ноября около 12:00 в полицию Ломоносовского района обратился 54-летний житель деревни Сашино. В его дом проникли воры.

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Добычей злоумышленников стали норковые шубы и драгоценные аксессуары: кольца, браслеты, цепочки, подвески, серьги с малахитом, янтарем и агатом. Также украдены наличные в рублях и евро.

Материальный ущерб хозяина дома составил 550 тысяч рублей. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.