В Светогорске появился новый сквер для активностей и досуга – фото

Новое общественное пространство с возможностью активностей и досуга официально открылось в Светогорске Выборгского района. Хотя сквер представили для жителей еще в октябре.
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26.11.2021 138
Новый сквер озеленили с помощью 140 высаженных деревьев и 702 кустов. На территории находятся летняя сцена, амфитеатр, беседки для отдыха, полукруглые диваны, лавочки, параметрические скамьи, авто- и велопарковки.
Со стороны улицы Победы создан арт-объект в виде медведицы и медвежонка из дерева.