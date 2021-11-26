В Светогорске появился новый сквер для активностей и досуга – фото

Новое общественное пространство с возможностью активностей и досуга официально открылось в Светогорске Выборгского района. Хотя сквер представили для жителей еще в октябре.

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Новый сквер озеленили с помощью 140 высаженных деревьев и 702 кустов. На территории находятся летняя сцена, амфитеатр, беседки для отдыха, полукруглые диваны, лавочки, параметрические скамьи, авто- и велопарковки.

Со стороны улицы Победы создан арт-объект в виде медведицы и медвежонка из дерева.