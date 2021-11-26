В Мурино настроили светофоры, которые ранее привели к транспортному коллапсу

В минувши сутки дорожное движение в Мурино оказалось парализованным из-за сбоивших светофоров. Сейчас их отрегулировали по временной схеме.

Как сообщает «Ленавтодор» в пятницу, 26 ноября, на светофоре, расположенном на перекрестке Вокзальной улицы и Токсовского шоссе, установлено время проезда автомобилистов на 180 секунд, а для пешеходов – 14 секунд, одновременно по двум направлениям через Центральную и Вокзальную улицы.

Второй светофор на перекрестке Английской улицы и Токсовского шоссе отключен. Движение осуществляется по знакам.

В «Ленавтодоре» уточнили, что это временная схема движения. В ближайшую неделю работу светофоров доведут до оптимального режима.

О проблемах на дорогах в минувшие сутки в Мурино мы писали ранее.