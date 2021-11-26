Сборная России по футболу встретится с командой Польши за путевку на ЧМ-2022

Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу-2022 для сборной России продолжается. 26 ноября стало известно, с кем российские спортсмены сыграют в первом стыковом матче.

В пятницу, 26 ноября, в штаб-квартире FIFA состоялась жеребьевка, в ходе которой стало известно, с кем сборная России встретится в первом стыковом матче. За путевку на Чемпионат мира в Катаре российские футболисты будут бороться со сборной Польши.

Матч состоится в России 24 марта.