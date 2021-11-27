В Госдуме предложили давать два выходных на ревакцинацию от коронавируса

Депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что ревакцинироваться от коронавируса нужно каждые шесть месяцев. Поэтому работающим россиянам нужно давать два выходных, чтобы привиться.

В эфире радио Sputnik депутат рассказал, что нельзя принуждать граждан к вакцинации жесткими мерами. Нужно, наоборот, стимулировать людей, например, дополнительными выходными.

Я считаю, что предоставление выходных дней – своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется, — заявил Тумусов.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 382 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 27 ноября.