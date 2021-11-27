Коронавирус выявили еще у 382 жителей Ленобласти — данные на 27 ноября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 382 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 27 ноября.

Бокситогорский район: случаев заражения не выявлено

случаев заражения не выявлено Волосовский район: Волосово (+2), Извара (+1), Зимитицы (+1), Торосово (+1), Калитино (+2), Калитино (+1).

Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+9), Старая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+47), Всеволожск (+8), Кудрово (+6), Янино-1 (+4), Новое Девяткино (+8), Щеглово (+1), Сертолово (+3), Осельки (+1), Морозова (+4), Вартемяги (+3), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+3), Агалатово (+2), Лесное (+1), Павлово (+2), Ненимяки (+1), Верхние Осельки (+2), Васкелово (+1), Рыжики (+1), Удачное (+1), Невский Парклесхоз (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+30), Глебычево (+1), Гончарово (+1), Первомайское (+2), Рощино (+2), Селезнево (+2), Светогорск (+8), Каменногорск (+4), Боровинка (+1), Красный Сокол (+1), Гаврилово (+1), Семиозерье (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+1), Красносельское (+1), Харитоново (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+2), Вещево (+2), Лебедевка (+2), Возрождение (+1), Пушное (+2).

Гатчинский район: Гатчина (+12), Тайцы (+2), Кобралово (+7), Сиверский (+3), Вырица (+3), Малое Верево (+1), Коммунар (+7), Малое Верево (+1), Ивановка (+1), Малые Колпаны (+1), Химози (+2), Елизаветино (+1), Лампово (+3), Новый Учхоз (+1), Карстолово (+1), Дружная Горка (+3), Большое Верев (+1), Мины (+1), Александровка (+2), Зайцево (+1), Коммолово (+1), Протасовка (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8) , Усть-Луга (+2), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+7), Дорожницы (+1).

Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+5), Отрадное (+3), Приладожский (+1), Синявино (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: случаев заражения не выявлено.

случаев заражения не выявлено. Ломоносовский район: Новоселье (+1), Ропша (+1), Новая Буря (+1), Малое Карлино (+1).

Новоселье Лужский район: Луга (+3), Слапи (+1), Толмачёво (+2), Оредеж (+1), Жельцы (+2), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1), Боровое (+1), Почап (+1).

Подпорожский район: случаев заражения не выявлено.

случаев заражения не выявлено. Приозерский район: Приозерск (+12), Сосново (+8), Громово (+4), Кузнечное (+3), Мичуринское (+2), Кривко (+1), Суходолье (+1), Ларионово (+1), Запорожское (+3).

Сланцевский район: Сланцы (+9).

Тихвинский район: Тихвин (+5).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+12), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Новолисино (+2), Тарасово (+1), Федоровское (+1), Форносово (+1), Любань (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+3), Рынделево (+1).