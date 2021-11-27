В Ленобласти мужчина обратился в полицию после новости о беременности своей 14-летней дочери

В Ленинградской области несовершеннолетняя забеременела от своего друга. Родители девочки в итоге обратились в полицию.

Об этом 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал в субботу, 27 ноября. По какой причине инцидент вскрылся только спустя больше полугода, неизвестно.

В полицию обратился отец школьницы и рассказал, что в конце апреля 2021 года 19-летний молодой человек вступил в половую связь с его 14-летней дочерью, после чего девочка забеременела. По словам мужчины, все случилось по обоюдному согласию в одном из поселков Кировского района.

Полиция приняла заявление родителя и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.