Водитель автобуса из Бокситогорска, попавшийся на «липовой» справке о вакцинации, все-таки оказался привитым

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24

Вакцинацию он действительно прошел в детской поликлинике. Там он был привит «Спутником Лайт».

Предъявивший справку из детской поликлиники водитель автобуса в Бокситогорске оказался все-таки вакцинированным. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Ленобласти в пятницу, 26 ноября.

Ранее в Бокситогорском районе прошли рейды среди водителей общественного транспорта. В ходе проверки QR-кодов один из водителей предъявил справку из детской поликлиники. В подлинности документа проверяющие усомнились и начали разбирательство.

Позже информацию проверили. Оказалось, мужчина действительно привит «Спутником Лайт». Вакцинацию он прошел в той самой детской поликлинике, откуда у него и была справка.

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