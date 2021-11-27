Жители Соснового Бора смогут выиграть грант в 1 млн рублей на развитие спортивных проектов

Начался сбор заявок на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре».

В Сосновом Бору принимают заявки на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». К участию приглашаются физические лица, реализующие спортивные проекты. Об этом сообщил портал Online47 со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что конкурс проводят во второй раз. В прошлом году на конкурс прислали 2 608 заявок из 85 регионов страны.

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Во втором сезоне конкурса объявили пять основных номинаций:«Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности».

Более подробная информация представлена на сайте конкурса. Там же можно оставить заявку на участие.