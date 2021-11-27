В Ленобласти выбрали лучшую дружину «Юных пожарных»

Участники движения «Юный пожарный» на слете в Разметелево определили самых активных в пяти номинациях.

Так, лучшей в регионе в этом году стала дружина «Ладога» из Суховской школы Кировского района, передает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Участники слета движения «Юный пожарный», организованного силами Леноблпожспаса в Разметелево, обсудили планы развития движения, поделились опытом, успехами и планами.

Подрастающие огнеборцы продемонстрировали мастерство на показательных выступлениях. В круглом столе «Из дружин юных пожарных в ряды сильных и отважных» приняли участие дружина «Искрята» Выборгского района – победители прошлогоднего слета, а также будущие пожарные и спасатели – студенты Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России и Санкт- Петербургского Пожарно-спасательного колледжа.