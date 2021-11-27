Птицу с самым красивым «макияжем» увидели в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Анатолий Смирнов

В объектив камеры попала крайне красивая птица из отряда воробьинообразных — свиристель. 

В Нижне-Свирском государственном заповеднике сфотографировали птицу необычного окраса. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Свиристель — птица с самым изысканным «макияжем», пожалуй. Не каждая модница сможет так искусно и выразительно подвести глаза, — говорится в сообщении заповедника.
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27.11.2021 42
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