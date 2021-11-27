Предусмотрительный вор в Ленобласти обнес дом на 1,5 млн и забрал записи с камер видеонаблюдения

Во Всеволожском районе неизвестный обокрал частный дом, похитив дорогие украшения.

Об этом днем, 27 ноября пишет портал Online47.

Отмечается, что неизвестный проник в дом и вынес дорогие украшения и часы более чем на 1,5 млн рублей. В полицию обратился житель деревни Новая Пустошь.

Он сообщил, что вечером 25 ноября незнакомец проник в его дом на улице Дубовой. Домушник похитил ювелирные изделия, часы и забрал с собой жесткий диск, на котором хранились записи с камеры видеонаблюдения.

Как сообщил 35-летний пострадавший, сумма ущерба составила 1,7 млн рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.