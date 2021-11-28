Инвестиционный стратег назвал худшие валюты для инвестирования

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал агентству «Прайм» три валюты, являющиеся самыми худшими для инвестирования.

Вам будет интересно
Инвестиционный стратег назвал худшие валюты для инвестирования инвестиции, валюты для инвестирования
Что даст россиянам новый критерий бедности?
В Министерстве труда и социальной защиты рассматривают вопрос введения нового показателя оценки бедности в нашей стране. Работники Минтруда предлагают раз...
26.11.2021 235

Эксперт настоятельно посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана за исключением случаев, если планируется путешествие, временный переезд или постоянное место жительства в этих странах.

Экономист отметил, что валюты перечисленных государств являются нестабильными и убыточными в связи с экономическими или политическими проблемами. Также он добавил, что к этому списку недавно присоединилась турецкая лира, показавшая падение более чем на 40% с начала года.

Автор