Инвестиционный стратег назвал худшие валюты для инвестирования

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал агентству «Прайм» три валюты, являющиеся самыми худшими для инвестирования.

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Эксперт настоятельно посоветовал избегать приобретения валюты Ирана, Венесуэлы и Афганистана за исключением случаев, если планируется путешествие, временный переезд или постоянное место жительства в этих странах.

Экономист отметил, что валюты перечисленных государств являются нестабильными и убыточными в связи с экономическими или политическими проблемами. Также он добавил, что к этому списку недавно присоединилась турецкая лира, показавшая падение более чем на 40% с начала года.