Александр Емельяненко проиграл в главном бою AMC Fight NIghts 106

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко уступил в главном поединке турнира AMC Fight NIghts 106.

Марсио Сантос из Бразилии противостоял 40-летнему Емельяненко. Схватка прошла в абсолютной весовой категории. При этом Емельяненко вышел на бой, будучи тяжелее оппонента на 11 килограммов.

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Поединок завершился досрочно в первом раунде. Сантосу удалось применить удушающий прием и вынудить Емельяненко сдаться. Таким образом, Емельяненко потерпел девятое поражение в профессиональной карьере.