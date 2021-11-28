Мужчина погиб, спасаясь от пожара в квартире в Сертолово – фото и видео с места

Пожар охватил 20 квадратных метров квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома № 1 на улице Молодцова в Сертолово Всеволожского района.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 ноября в 23:43. На место прибыли 15 пожарных и пять спецмашин. Пожар был потушен в 00:35. Во время ликвидации горения были эвакуированы 30 человек.

По предварительным данным ivbg.ru, в результате пожара погиб 58-летний хозяин квартиры. Пытаясь спастись от огня, он выпрыгнул из окна. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но он умер в больнице.

Фото: 47news.ru