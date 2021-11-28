В ПФР рассказали, каким категориям граждан поднимут пенсии с 1 декабря

Как сообщает mk.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России, с 1 декабря 2021 года пенсии будут проиндексированы сразу для нескольких категорий россиян.

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Жителям России, которым в ноябре исполнилось 80 лет, назначат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. На момент подготовки публикации ее размер составляет 6 044 рублей 48 копеек. Увеличенная пенсия составит 12 088 рублей 96 копеек.

Пенсионеры, работавшие до августа 2021 года, но уволившиеся в последний месяц лета, получат прибавку к пенсии с доплатой за три месяца.

Доплату к пенсии получат и граждане, подавшие заявления на перерасчет в ноябре, при наличии подтверждающих документов. Такой перерасчет производится с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для перерасчета документами.

Также на 1 511 рублей поднимут пенсию людям, предоставим подтверждение 30-летнего стажа работы в сельской местности.