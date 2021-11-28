Эксперт рассказала, как еще на полке в магазине узнать, что шоколад настоящий

Качественный шоколад всегда тает во рту. Температура его растапливания составляет 35-37 °C. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерину Логинову.

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Однако Логинова уточнила, что даже хороший шоколад может плохо таять во рту, если его хранили в холодильнике. Делать это не рекомендуется.

Специалист также напомнила, что качественный шоколад можно найти по составу. В плитке должно содержаться не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов.