Четырехлетний ребенок наглотался таблеток и попал в реанимацию в Гатчине

По информации ivbg.ru, в ночь с 26 на 27 ноября в гатчинскую районную больницу из поселка, расположенного возле Гатчины, госпитализирован четырехлетний мальчик.

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Врачи диагностировали отравление, оценили состояние как тяжелое и поместили ребенка в реанимацию.

Установлено, что мама была на работе, за мальчиком присматривал его 14-летний брат. Однако ребенку удалось добраться до таблеток седативного действия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.