Погода в Ленобласти: 29 ноября ожидается до -16 °C, снег и метель

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 ноября на территории Ленинградской области в течение ночи и в первой половине дня местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный, 4-9 м/c.

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Температура воздуха ночью -6… -11 °C. На востоке Ленинградской области местами ожидается понижение температуры до -16 °C. Температура воздуха днем опустится до -4… -12 °C.

Во второй половине дня на севере региона также возможен небольшой снег, на юге – местами сильный снег и метель. Скорость ветра составит 7-12 м/c, местами 15 м/c.