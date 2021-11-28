Воспитательнице детского сада из Гатчины исполнилось 100 лет – фото

Посвятившая большую часть своей жизни воспитанию детей Антонина Тимофеевна из Гатчины 27 ноября отпраздновала 100-летие.
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18.10.2021 1223
Как сообщили в администрации Гатчинского района, Антонина Тимофеевна работала воспитательницей в детском саду.
«Столетний юбилей празднует прекрасная жена, мама, бабушка и прабабушка. У Вас сегодня мы должны учиться мудрости и силе духа и на Вашем примере воспитывать подрастающее поколение!» – поздравили в администрации
Также Антонине Тимофеевне пожелали здоровья и счастья.