Из-за пандемии коронавируса новостная повестка стала более напряженной. К уже имеющимся новостям о происшествиях на дороге, случаях избиения, убийства или пожаров, уносящих жизни и имущество людей, добавилась информация с новыми штаммами, постоянная статистика о заболевших и умерших, что влияет на самоощущение человека. Редакция ivbg.ru решила выяснить, как жители Ленобласти и Санкт-Петербурга справляются со стрессом от потока негативной информации и провела живой опрос. Об итогах рассказываем в нашем материале.

В один из пабликов Северной столицы скинули фотографию с юмористическим подходом петербуржцев к информационной повестке. Таким образом жители города на Неве справляются со стрессом.

В пояснении к снимку написали: «В Петербурге так часто стали появляться новости об убийствах с расчлененкой, что уже сформировался специфический юмор».

В комментариях к посту появились как сторонники юмористического подхода, так и люди, кто воспринял шутку в штыки. Один из участник беседы поделился еще одной фотографией подобной тематики.

Как справляться с негативной новостной повесткой? — подход жителей 47 региона

1. Читать только то, что нужно для комфортной жизни, игнорируя происшествия. Такой подход убережет ваше эмоциональное равновесие, но, в каких-то моментах ограничит трезвое восприятие реальности.

«Я стараюсь всего этого просто не читать и наполнять свое информационное пространство тем, что мне нравится или нужно», — пояснил свою позицию петербуржец.

Снежана Денисова отметила, что не смотря новости, выпадает из жизни.

«Не читаю и не смотрю. Игнорирую, реально. Я правда из-за этого выпадаю местами из жизни. Но меня «зомбирует» правительство: я живу в лучшем регионе России!», — рассказала она.

2. Фильтровать новости в зависимости от своих возможностей. Иногда мы можем сгладить ситуацию, оказав посильную помощь нуждающимся: перевести пожертвование больному человеку, помочь людям, потерявшим имущество при пожаре и другое.

Подобным осознанным подходом к негативному информационному потоку поделилась жительница Выборга Евгения Константинова.

«В случаях информационного стресса я обычно сначала получаю информацию о том, что лично я могу предпринять для минимизации этого события в моей жизни. Если я могу что-то сделать, обычно делаю это в объеме, который могу себе позволить, исходя из своего житейского опыта (что-то, что находится в моей зоне компетенции и в пределах досягаемости). Если лично я сделать ничего не могу — пандемия, астероид летит на планету, катастрофа в Тихом океане, то я просто пропускаю это мимо ушей и занимаюсь своими рутинными делами — слушаю музыку и готовлю еду. Уборка очень отвлекает от неприятных мыслей, творчество. От того, что я буду не спать ночами ни мне, ни моей семье не станет лучше и счастливее жить», — рассказала она.

3. Изучать новости, принимая случившееся на заметку.

Многие опрощенные обратили внимание на то, что если неприятные инциденты случаются вне их досягаемости, то они не испытывают негативных эмоций.

«С информационным стрессом я справляюсь просто: не погружаюсь в пучину новостей, не смотрю и не читаю новостные ресурсы постоянно. Разве что один, где новости преподносят с юмором. По поводу ковида на первых порах чувствовал даже панику, но после того как сделал прививку, обрел уверенность и цифры прироста заболеваемых и новые штаммы меня не пугают. Ужасные события, о которых я иногда узнаю, меня не задевают и не повергают в шок. Раньше меня волновала политика, но когда я лучше разобрался в государственном устройстве и в себе это прошло», — озвучил Антон Мовсесьян.

Есть также те, кто не принимает негативные новости близко к сердцу.