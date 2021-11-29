Из-за пандемии коронавируса новостная повестка стала более напряженной. К уже имеющимся новостям о происшествиях на дороге, случаях избиения, убийства или пожаров, уносящих жизни и имущество людей, добавилась информация с новыми штаммами, постоянная статистика о заболевших и умерших, что влияет на самоощущение человека. Редакция ivbg.ru решила выяснить, как жители Ленобласти и Санкт-Петербурга справляются со стрессом от потока негативной информации и провела живой опрос. Об итогах рассказываем в нашем материале.
В один из пабликов Северной столицы скинули фотографию с юмористическим подходом петербуржцев к информационной повестке. Таким образом жители города на Неве справляются со стрессом.
В пояснении к снимку написали: «В Петербурге так часто стали появляться новости об убийствах с расчлененкой, что уже сформировался специфический юмор».
В комментариях к посту появились как сторонники юмористического подхода, так и люди, кто воспринял шутку в штыки. Один из участник беседы поделился еще одной фотографией подобной тематики.
Как справляться с негативной новостной повесткой? — подход жителей 47 региона
1. Читать только то, что нужно для комфортной жизни, игнорируя происшествия. Такой подход убережет ваше эмоциональное равновесие, но, в каких-то моментах ограничит трезвое восприятие реальности.
Снежана Денисова отметила, что не смотря новости, выпадает из жизни.
2. Фильтровать новости в зависимости от своих возможностей. Иногда мы можем сгладить ситуацию, оказав посильную помощь нуждающимся: перевести пожертвование больному человеку, помочь людям, потерявшим имущество при пожаре и другое.
Подобным осознанным подходом к негативному информационному потоку поделилась жительница Выборга Евгения Константинова.
3. Изучать новости, принимая случившееся на заметку.
Многие опрощенные обратили внимание на то, что если неприятные инциденты случаются вне их досягаемости, то они не испытывают негативных эмоций.
Есть также те, кто не принимает негативные новости близко к сердцу.