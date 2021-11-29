Рубль подорожал к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Рубль в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью, приводит РИА Новости данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» 07.06 мск снижался на 71 копейку – до 74,9 рублей, курс евро – на 1,03 рубля и составил 84,47 рубля.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,27% и составила $ 74,65 за баррель.