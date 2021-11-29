Рубль подорожал к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Рубль в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью, приводит РИА Новости данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» 07.06 мск снижался на 71 копейку – до 74,9 рублей, курс евро – на 1,03 рубля и составил 84,47 рубля.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,27% и составила $ 74,65 за баррель.

Вам будет интересно
Инвестиционный стратег назвал худшие валюты для инвестирования
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал агентству «Прайм» три валюты, являющиеся самыми худшими для инвестирования. Эксперт настоятельно посоветовал избегать приобретения валюты Ирана,...
28.11.2021 72
Автор