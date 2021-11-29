Депутат из Гатчины посадила за руль 10-летнего сына и получила штраф

Депутат муниципального образования «Город Гатчина» Светлана Малашкова получила штраф в 3 000 рублей за то, что посадила за руль своего 10-летнего сына.

Народная избранница в своем Instagram-аккаунте поделилась видео, как ее 10-летний сын смело управляет иномаркой. Мальчик сидел на коленях у мамы, которая нажимала педали, и сам крутил руль.

За нарушение правил перевозки людей Малашкову оштрафовали.

«Моя ошибка только в том, что не подумала и скинула видео, чтобы порадоваться за взрослеющего сына, и совсем забыла, что нужно тише-тише, ведь мыши все видят и так и ждут момента», — написала народная избранница.