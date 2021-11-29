В Сосновом Бору машина врезалась в столб, водитель погиб

Автор: Гузель Галимова
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ДТП со смертельным исходом произошло ночью 27 ноября на 98 километре дороги «Петербург — Ручьи».

В промзоне Соснового Бора 28-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и на скорости врезался в бетонную опору освещения. Мужчина — уроженец Карачаево-Черкессии — погиб на месте. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего.

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Известно, что с начала года водитель четыре раза привлекался за нарушение правил дорожного движения. Причины аварии устанавливаются.

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