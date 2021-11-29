Германия не поддерживает введение санкций против «Северного потока — 2»

МИД Германии призвал США не вводить санкции против «Северного потока — 2».

Об этом в понедельник, 29 ноября пишут РИА Новости со ссылкой на представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера.

Германия не хочет вводить экономические ограничения против союзников и призывает США поступить также. По мнению МИД ФРГ, газопровод не представляет угрозы для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа.

Накануне портал Axios со ссылкой на документы написал, что немецкое правительство обратилось к конгрессу США с просьбой не ужесточать санкции в отношении газопровода, поскольку они нанесут урон трансатлантическому единству.