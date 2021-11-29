До «ЗаБега» в Гатчине осталось 180 дней

29 мая 2022 года Гатчина примет VI всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф».

Новички, любители и профи смогут преодолеть дистанции в 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Старт будет в 9.00 от площади Победы.

Ссылка на регистрацию на полумарафон в ближайшее время будет опубликована на сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

В этом году к марафону присоединились все 85 регионов России. Напомним, что трасса полумарафона в Гатчине получила сертификат от AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов). Оба маршрута 21 км и 10 км измерил и сертифицировал приглашённый специалист Andres Nirk из Эстонии. Теперь на трассе можно показывать официальные результаты и присваивать разряды.