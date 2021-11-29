МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде в ближайшие три дня

Спасатели предупреждают жителей и гостей Ленобласти об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня.

По данным МЧС, завтра, 30 ноября, местами ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. На дорогах сложная обстановка.

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В первый день декабря ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью местами до -13°C. На дорогах гололедица.

В четверг, 2 декабря, местами температура воздуха ночью опустится до -17°C. На дорогах гололедица.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.