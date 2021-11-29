Соцработник из Тихвина оказалась в числе лучших по всей стране

Светлана Жукова из Тихвина заняла призовое место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере соцобcлуживания.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти вечером, 29 ноября. В конкурсе в общей сложности приняли участие более двух тысяч специалистов, а в финал вышли только 262 участника из 72 регионов страны.

Светлана Михайловна заняла третье место в номинации «Лучший проект добровольческой организации (волонтеров), реализованный в сфере социального обслуживания».

Участница от Ленинградской области представила на конкурс проект помощи одиноким пожилым людям и детям-инвалидам. Он также помогает сформировать и распространить инновационные практики социальной деятельности.

Светлана Жукова работает в тихвинском центре соцобслуживания больше 11 лет. Она занимается реабилитацией детей, проводит работу с подростками по воспитанию здорового образа жизни, а также профилактике вредных привычек и детской инвалидности.