Жители Кингисеппа занимают очередь на автобус до Петербурга через соцсети

В соцсетях жители Кингисеппа жалуются на работу единственного междугороднего маршрута между Петербургом и Кингисеппом. Людям, чтобы наверняка попасть на автобус, приходится заранее бронировать очередь — через соцсети.

Об этом в понедельник, 29 ноября пишут в паблике Дежурный по Ленобласти «Вконтакте».

В «Гражданский патруль» жалоба поступила от жительницы Кингисеппа Дины Балыбиной на ненадлежащую работу единственного междугороднего маршрута. По ее словам, люди стоят в любую погоду по несколько часов, ожидая на необорудованной остановке свою очередь. При этом, билет на маршрут стоит 400 рублей.

В мороз ехала с Санкт-Петербурга в Кингисепп, маршрут № 841. Пришла на рейс на 16:00, время было 15:30, автобус уже полный, следующий рейс на 17:00, на него уже стояла очередь из 15 человек, через полчаса очередь была уже человек 50. И вот мы все стоим на каком-то газоне между двух проезжих дорог, а температура -17, и не можем никуда отойти, потому что вдруг придет автобус, заполнится и уедет, и будешь ждать ещё час. Нет туалета, нет навеса, нет вообще ничего», – рассказала местная жительница.

На обращения жителей руководитель транспортной компании «Кингисеппский автобусный парк» отвечает, что конечная и начальная остановка 841-го маршрута в СПб находится у станции метро «Волковская», но пассажиры отказываются тратить лишние 30-50 минут на проезд по городу, и все садятся на остановке метро «Ленинский проспект».

Это промежуточная остановка, на ней автовокзал не предусмотрен. Для удобства граждан арендован туалет в кафе (15 метров от остановки), там же можно посидеть или поесть. Из-за нестабильности транспортного потока по городу иногда возможны незначительные сдвиги по прибытию автобусов на остановку метро «Ленинский проспект» (напомним, вместо 30 минут люди мёрзнут по часу), – объясняет специалист по безопасности дорожного движения Антонов Д. А.

Также начальство автобусного парка убеждено, что автобусы нравятся пассажирам, ведь «в них установлены дополнительные печки для сильных морозов, а альтернативные автобусы с Автовокзала на Обводном и 8-местные такси, по той же цене, ездят полупустые» – и это, исходя из ответа Леноблтранса, показатель преимущества автобуса.