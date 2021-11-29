Проект ЛенТВ24 стал лучшим на всероссийском конкурсе «СМИротворец»

Телеканал получил награду в номинации «Телевидение» категории «Этнические и локальные СМИ». Поздравляем наших коллег из ЛенТВ24 с победой во всероссийском конкурсе!

Совместный проект комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и телеканала ЛенТВ24 стал победителем общероссийского конкурса «СМИротворец».

Церемония награждения состоялась в Москве в понедельник, 29 ноября, в рамках пятого Медиафорума этнических и региональных СМИ.

Цикл передач телеканала ЛенТВ24 «Традиции коренных народов Ленинградской области. Национальная кухня» признали лучшей работой в номинации «Телевидение» категории «Этнические и локальные СМИ». Выпуски про водь и про русских увидели свет в декабре 2020 года, их авторами стали Софья Королева, Семен Котенко, Станислав Черкасов, Рустам Писарчук и Юлия Титова.