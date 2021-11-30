Искусственные новогодние елки подорожают

Как сообщает РБК, средняя цена искусственной елки отечественного производства составляет около 3,3 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом их стоимость увеличилась до 30%.

Вам будет интересно В ПФР рассказали, каким категориям граждан поднимут пенсии с 1 декабря Как сообщает mk.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России, с 1 декабря 2021 года пенсии будут проиндексированы сразу для нескольких категорий... 28.11.2021 285

Рост цен представители ритейлеров связывают с увеличением стоимости сырья и логистики. Закупочные цены на искусственные ели выросли в 2021 году на 20%. Совладелица ритейлера «Максидом» Мария Евневич оценивает увеличение отпускных цен примерно в 15%.

С начала 2021 года нефтехимическая продукция подорожала на 40-70%, а грузоперевозки на основных российских маршрутах – на 20%.