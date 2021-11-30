График выплаты пенсий в декабре 2021 года в Ленобласти

Публикуем график выплаты пенсий на декабрь 2021 года в Ленинградской области через отделения почтовой связи, «Сбербанк» и сторонние кредитные организации.

Вам будет интересно В ПФР рассказали, каким категориям граждан поднимут пенсии с 1 декабря Как сообщает mk.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России, с 1 декабря 2021 года пенсии будут проиндексированы сразу для нескольких категорий... 28.11.2021 285

Дата выплаты по графику – дата фактической выплаты:

3-4 – 3 декабря.

5-6 – 4 декабря.

7, 8, 9 – 7, 8, 9 декабря соответственно.

10-11 – 10 декабря.

12-13 – 11 декабря.

14, 15, 16 – 14, 15, 16 декабря соответственно.

17-18 – 17 декабря.

19-20 – 18 декабря.

21 – 21 декабря.

Выплата не полученных пенсий по графику производится по 22 декабря 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву – 16 декабря 2021 года.

График выплат пенсий через отделения «Сбербанка» в декабре 2021 года в Ленобласти:

17.12.2021 – Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы.

20.12.2021 – Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор.

Выплата через кредитные организации по договору с ПФР – 16 декабря 2021 года. Выплата по дополнительному массиву: 6 и 24 декабря 2021 года.