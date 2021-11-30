Скворцова заявила об эффективности «Мир-19» против штамма омикрон

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что препарат «Мир-19» будет эффективен против нового штамма коронавируса «омикрона».

Препарат от COVID-19 «МИР 19» будет эффективен против штамма «омикрон», сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, эксперты агентства изучили 800 разных линий SARS-CoV-2.

— Та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «омикрона», — подчеркнула Скворцова.

Глава ФМБА также отметила, что испытала на себе «МИР 19» после контакта с зараженным коронавирусом, не знавшим о своем диагнозе. В результате Скворцова не заболела.

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«МИР 19» является этиотропным препаратом, по сути, антидотом против вируса. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Препарат планируется выпускать в форме ингаляционного лекарства